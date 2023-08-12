"عليكم بالماء والزموا البيوت".. الأردن يحذر مواطنيه مع موجة حر جديدة اليوم

"عليكم بالماء والزموا البيوت"؛ هكذا تحذّر إدارة الأرصاد الجوية في الأردن؛ حيث تؤثر على المملكة، اليوم السبت، موجةٌ حارّة تؤدّي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي "7-9" درجات مئوية؛ حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويتحوّل الطقس ليصبح شديد الحرارة في جميع مناطق المملكة، وتتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز الـ40 مئوية في أغلب المدن، بما في ذلك العاصمة عَمّان، وتكون درجات الحرارة لاهبة ما بين منتصف ونهاية الأربعينات مئوية في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور تدريجي للسحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق وتكون مثيرة لبعض الغبار في مناطق البادية، وتتحوّل الرياح مع ساعات العصر في المناطق الغربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانًا.
وحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: قدمت الأرصاد الجوية وخبراء الطقس هذه التوصيات لمواجهة الموجة الحارة، وهي:
- عدم التعرض المُباشر والطويل لأشعة الشمس ما بين الساعة 11 صباحًا والـ5 عصرًا
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة مع ساعات الظهيرة والعصر.
- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار داخل المركبات المغلقة لفترات طويلة.
- تجنب التخلص العشوائي من السجائر في الأماكن الجافة؛ حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق.
- الانتباه من ارتفاع فرص حدوث حرائق بالقرب من الأشجار أو الغابات.
- التأثير السلبي على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.
- يُنصح بشرب كميات إضافية من المياه.
- نشاط الرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية.
- انتبهوا للمرضى وكبار السن.