"عليكم بالماء والزموا البيوت".. الأردن يحذر مواطنيه مع موجة حر جديدة اليوم

"عليكم بالماء والزموا البيوت"؛ هكذا تحذّر إدارة الأرصاد الجوية في الأردن؛ حيث تؤثر على المملكة، اليوم السبت، موجةٌ حارّة تؤدّي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي "7-9" درجات مئوية؛ حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".