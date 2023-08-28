مكملات زيت السمك.. هل هي مفيدة حقًّا؟

وفي الدراسة الجيدة، حلل الباحثون ملصقات حوالى 3 آلاف مكمل لزيت السمك موجودة في السوق الأمريكية، تم الحصول عليها من قاعدة بيانات المعاهد الوطنية للصحة، التي تشير إلى فوائد صحية أغلبها يتعلق بصحة القلب.