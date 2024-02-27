بعد وقفها مؤقتًا.. غوغل تخطط لإعادة خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي بعد إصلاحها

وحسب وكالة "رويترز"، فقد بدأت غوغل التابعة لألفابت في تقديم خدمة توليد الصور من خلال نماذج (جيميناي) متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا الشهر؛ غير أن بعض المستخدمين أشاروا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها أنتجت صورًا تاريخية كانت في بعض الأحيان غير دقيقة.