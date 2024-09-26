بعد مصرع 4 أطفال في روسيا.. علماء: حتى جرعة صغيرة من المبيدات الحيوانية يمكن أن تقتل الإنسان

وأشار إلى أنه يجب وضع علامات على المواد الكيميائية المنزلية المخزنة في المنزل، حيث يمكن الخلط بين الحاويات التي تحتوي على المبيدات الحشرية عن طريق الخطأ مع الحاويات التي تحفظ فيها المواد الغذائية. كما نصح الأخصائي باستخدام الملصقات اللامعة أو الطرق الأخرى حتى لا يتم الخلط بينها وبين شيء غير ضار. وشدد نيغيبتسكي على أنه "من المستحيل تخزين المواد السامة في حاويات المواد الغذائية وفي أماكن تخزين المواد الغذائية، وعلى سبيل المثال، في الثلاجة أو في خزائن المطبخ".