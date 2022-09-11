في تقليد غريب.. إبلاغ نحل قصر باكنغهام بوفاة إليزابيث الثانية: هذا هو سيدكم الجديد

ووفق "الفرنسية" وضع تشابل شرائط سوداء مربوطة في أقواس على خلايا النحل، التي تضم عشرات الآلاف من النحل، قبل أن يخبرها أن الملكة قد ماتت وأن سيداً جديداً سيكون هو المسؤول من الآن فصاعداً عنها.