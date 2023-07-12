مصر.. ضبط أجنبي بحوزته كمية متنوعة من المخدرات المخبَّأة بطريقة ماكرة

وضبطت سلطات المطار راكباً أجنبياً بحوزته كمية من "الفيب"، بداخلها زيت الماريجوانا المخدرة بين طيات الملابس في الحقائب بعدد 15 عبوة، فضلاً عن كيس يحتوي على 12 بذرة من المخدر نفسه داخل جيب صغير بإحدى قطع ملابسه، وكميات أخرى أخفاها داخل عبوات شامبو ومزيل عرق ومعجون أسنان وأكياس فشار بحجم 14 لفة.