مصر.. ضبط أجنبي بحوزته كمية متنوعة من المخدرات المخبَّأة بطريقة ماكرة

مصر.. ضبط أجنبي بحوزته كمية متنوعة من المخدرات المخبَّأة بطريقة ماكرة
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي بمصر، من ضبط مسافر أجنبي بحوزته "كوكتيل" من المخدرات التي أخفاها بوسائل متنوّعة وطرقٍ ماكرة.
وافتضح أمر المسافر خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي.
وضبطت سلطات المطار راكباً أجنبياً بحوزته كمية من "الفيب"، بداخلها زيت الماريجوانا المخدرة بين طيات الملابس في الحقائب بعدد 15 عبوة، فضلاً عن كيس يحتوي على 12 بذرة من المخدر نفسه داخل جيب صغير بإحدى قطع ملابسه، وكميات أخرى أخفاها داخل عبوات شامبو ومزيل عرق ومعجون أسنان وأكياس فشار بحجم 14 لفة.
واكتشف أعوان الجمارك أيضاً علبة حلوى تحتوي على مادة CBD المخدرة بوزن 200 جرام وكيساً شفافاً به 630 جراماً من المواد المخدرة، كما عثروا على قناع وجه خاص بتعاطي المخدرات و12 عبوة لورق البفرة.
وحرّرت الجهات المختصّة في المطار محضراً في حق المسافر، ليُحال إلى النيابة بعد ذلك.