قيمتها 102 مليون دولار .. متحف اللوفر ينقل مجوهراته إلى قبو محصن في خزائن بنك فرنسا

وأوضحت التقارير أن المجوهرات أودعت في قبو محصن بعمق 26 مترًا تحت الأرض، وهو الموقع الذي تُخزن فيه نحو 90% من احتياطيات الذهب الفرنسية، لضمان أعلى مستويات الحماية.