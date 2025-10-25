قيمتها 102 مليون دولار .. متحف اللوفر ينقل مجوهراته إلى قبو محصن في خزائن بنك فرنسا

قررت إدارة متحف اللوفر في باريس نقل جزء من مجموعة مجوهراته النادرة إلى خزائن بنك فرنسا القريبة، بعد خمسة أيام من عملية اقتحام نفذها أربعة لصوص ملثمين استهدفوا معرض أبولو الذي يضم جواهر التاج الفرنسي.
وذكرت إذاعة آر تي إل أن عملية النقل تمت تحت حراسة مشددة من الشرطة، فيما أكدت قناة بي إف إم تي في المعلومات، مشيرة إلى أن القطع المنقولة تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار).
وأوضحت التقارير أن المجوهرات أودعت في قبو محصن بعمق 26 مترًا تحت الأرض، وهو الموقع الذي تُخزن فيه نحو 90% من احتياطيات الذهب الفرنسية، لضمان أعلى مستويات الحماية.