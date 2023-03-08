مصر.. جفاف مفاجئ يضرب أهم تِرَع البلاد والتغيرات المناخية المتطرفة السبب

وأكدت وزارة الري أن "التغيرات المناخية المتطرفة وما نتج عنها من قلة كميات الأمطار على الأراضي المصرية خلال فصل الشتاء، بالإضافة لنمو الحشائش الغاطسة بالترعة بمعدلات سريعة؛ نتيجة لارتفاع درجة الحرارة على غير المعتاد في هذا الوقت من العام، وهو ما تزامن مع إقبال المزارعين على سحب المياه بكثافة لزوم الري الأخير للقمح قبل حلول شهر رمضان المبارك".