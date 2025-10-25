"ميليسا" تواصل اشتدادها وتقترب من الإعصار.. أمطار غير مسبوقة تهدد الكاريبي بفيضانات وانهيارات قاتلة

وأشار المركز، في بيان نقلته سكاي نيوز عربية، إلى أن "ميليسا" قد تتسبب في هطول أمطار غير مسبوقة تصل إلى 35 بوصة (89 سنتيمتراً) في جنوب غرب هايتي، مع تسجيل معدلات مرتفعة في جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان، قد تبلغ 25 بوصة (64 سنتيمتراً) حتى يوم الإثنين.