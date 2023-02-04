بالفيديو: سبّاح يُدخل الكويت موسوعة غينيس.. وهذا ما فعله في 10 ساعات

تمكّن الرياضي الكويتي المحترف يوسف الشطي، من تحقيق رقم قياسي عالمي في السباحة، ودخول موسوعة غينيس.
وتمكّن الشطي من "قطع مسافة 21 كيلومترًا بـ10 ساعات و25 دقيقة، محطّمًا الرقم القياسي السابق 14 ساعة المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية"؛ وفقًا لوسائل إعلام كويتية.
ويعرف الرياضي المحترف عن نفسه بأنه "عقيد ركن بحري مهندس"، ونشر في حسابه على إنستغرام فيديو ترويجيًّا للتحدّي.
وقال: "الخميس الموافق 2 فبراير راح "سوف" أخوض تحدّيًا كبيرًا لرفع علم ديرتي الكويت، وهو كسر رقم قياسي عالمي لأسرع سباحة".
وأوضح أن الانطلاقة كانت من "الصبية "شمال جون الكويت" إلى نادي ضباط الجيش الكويتي "جنوب جون الكويت""، وأن السباحة "حرة ومن غير أي معدات مساعدة".
وأضاف أن "صعوبة هذا التحدّي أنه راح يكون في فصل الشتاء وشدة برودة الماء التي تصل إلى 12 درجة مئوية "سلسيوس".
وتابع: "يجب إنهاء التحدي بأقل من 12 ساعة متواصلة. دعواتكم لي بالخير والتوفيق. شكرًا لجهة عملي وزارة الدفاع، خصوصًا القوة البحرية الكويتية؛ لإشرافها على هذا الحدث العالمي".