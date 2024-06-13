تحذير 8 ملايين أمريكي من خطورتها.. فيضانات تجتاح جنوب فلوريدا

وصدرت تحذيرات من الفيضانات في عدة مدن؛ منها: فورت لودرديل، وميامي، ونابولي، حتى صباح اليوم؛ حيث هطلت أمطار يتراوح ارتفاعها بين 4 و13 بوصة في جميع أنحاء المنطقة، أمس، ومن المحتمل أن تهطل أمطار إضافية يصل ارتفاعها إلى بوصتين في المنطقة.