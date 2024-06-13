تحذير 8 ملايين أمريكي من خطورتها.. فيضانات تجتاح جنوب فلوريدا

تغمر الأمطار الغزيرة جنوب ولاية فلوريدا لليوم الثالث على التوالي، اليوم "الخميس"؛ مما يهدد بفيضانات مدمرة أخرى بعد أن حولت عواصف أمس الطرق إلى قنوات وتسرّبت إلى المنازل.
وأعلن حاكم فلوريدا "رون ديسانتيس" حالة الطوارئ في مقاطعات: بروارد، وكولير، ولي، وميامي داد، وساراسوتا، بعد أن تسبّب الفيضان الخطير في شلّ عمليات البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق السريعة الرئيسية، والمدارس، والمطارات؛ وفقًا لشبكة "سي إن إن".
وصدرت تحذيرات من الفيضانات في عدة مدن؛ منها: فورت لودرديل، وميامي، ونابولي، حتى صباح اليوم؛ حيث هطلت أمطار يتراوح ارتفاعها بين 4 و13 بوصة في جميع أنحاء المنطقة، أمس، ومن المحتمل أن تهطل أمطار إضافية يصل ارتفاعها إلى بوصتين في المنطقة.
وتسبّب الفيضان الشديد في هالانديل بيتش في غرق السيارات حتى نوافذها في بعض الأماكن؛ مما أجبر بعض السائقين على التخلي عن سياراتهم المتعطلة والخوض في الماء للوصول إلى بر الأمان.
وخسرت إحدى العائلات ابنها الصغير خلال العاصفة، أمس، لكنهم اجتمعوا لاحقًا بمساعدة الشرطة التي عثرت على الطفل.
ويحذر العديد من المسؤولين المحليين من محاولة القيادة عبر مياه الفيضانات العكرة، ويحثون سكان جنوب فلوريدا المرهقين من العواصف على البقاء في منازلهم. وتحدث معظم حالات الغرق المرتبطة بالفيضانات عندما تقود السيارات دون أن تدري إلى المياه العميقة؛ بحسب ما ذكرت إدارة فلوريدا للسلامة على الطرق السريعة.
وتصدّر مطار ميامي الدولي ومطار فورت لودرديل هوليوود الدولي، قائمة المطارات في البلاد من حيث عدد الرحلات الملغاة أو المتأخرة أمس؛ حيث تجاوز عدد الرحلات الملغاة أو المتأخرة 1200 رحلة، ومن المتوقع أن تستمرّ متاعب السفر الجوي حتى نهاية الأسبوع.
وفي مقاطعة بروارد دفعت العواصف الشديدة مسؤولي المدارس إلى تأجيل هدم مبنى مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية؛ حيث قتل مسلح 17 شخصًا في عام 2018.
وكان العديد من سكان جنوب فلوريدا قد أنهوا للتو إصلاح منازلهم بعد الفيضانات الكارثية في أبريل 2023، ليجدوا المياه تصل إلى عتبات منازلهم أمس.
ومن المحتمل أن يحدث فيضان كبير عبر شبه جزيرة فلوريدا الجنوبية يومي الخميس والجمعة؛ حيث تمرّ موجة عريضة من العواصف عبر الولاية.
وهناك تحذيرات من الفيضانات سارية المفعول لأكثر من 8 ملايين شخص في جميع أنحاء المنطقة حتى مساء اليوم، مع استمرار بعض التحذيرات في منطقة ميامي الكبرى حتى يوم الجمعة.
ويُتوقع أن تشهد أجزاء من الولاية إجمالي هطول الأمطار، الذي يبلغ 10 بوصات أو أكثر بحلول نهاية العاصفة.
ومن المرجح أن يصل إجمالي هطول الأمطار إلى 10 بوصات أو أكثر عبر الساحل الجنوبي الغربي للولاية، من ساراسوتا إلى منتزه إيفرجليدز الوطني.
وسيزداد خطر الفيضانات خلال الأسبوع مع هطول أمطار غزيرة على نفس المنطقة كل يوم؛ مما يؤدي إلى تشبع التربة وغمر المجاري المائية.