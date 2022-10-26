الأمم المتحدة تحذر: الالتزامات الدولية لمعالجة التغير المناخي بعيدة جدًّا عن الحد المطلوب

قبل أقل من أسبوعين على انطلاق مؤتمر الأطراف المناخي في مدينة شرم الشيخ المصرية "كوب 27"، حذرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء"، من أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت بعيدة جدًّا عن تلبية هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1,5 درجة مئوية.