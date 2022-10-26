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الأمم المتحدة تحذر: الالتزامات الدولية لمعالجة التغير المناخي بعيدة جدًّا عن الحد المطلوب

24 دولة من بين 193 قدمت خططها الوطنية للإسهام في المعالجة
بحيرة جافة جراء ظاهرة التغير المناخي
بحيرة جافة جراء ظاهرة التغير المناخي
سبق
سبق

قبل أقل من أسبوعين على انطلاق مؤتمر الأطراف المناخي في مدينة شرم الشيخ المصرية "كوب 27"، حذرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء"، من أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت بعيدة جدًّا عن تلبية هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1,5 درجة مئوية.

ولفتت الهيئة الأممية في أحدث تحليل للالتزامات الدولية التي تلقتها، إلى أن خطط تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من البلدان الـ193 الموقّعة على الاتفاقية، يمكن أن تضع العالم على طريق ارتفاع الحرارة بمعدل 2,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

من جهته قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل: "نحن بعيدون جدًّا عن مستوى خفض الانبعاثات والسرعة اللازمين لوضعنا على الطريق إلى عالم لا ترتفع حرارته بأكثر من 1,5 درجة مئوية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وبيّن أن 24 دولة فقط أرسلت مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة لمعالجة تغير المناخ، وهو عدد مخيب للآمال.

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