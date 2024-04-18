حادثة مروعة بالمغرب.. مُزارع يقطع أرجل حمار اقتحم أرضه

يُذكر أن القانون الجنائي المغربي، يعاقب على قتل أو تعذيب الحيوانات؛ حيث ينص الفصل 601 على أن كل "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكًا في مستنقع أو ترعة أو حوض، مملوكة لغيره؛ يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم".