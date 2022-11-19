"تحدٍّ خطير" على تيك توك.. تحذيرات من حرائق وأضرار صحية

وإلى جانب التحذيرات الصحية، كانت هناك تنبيهات من خطورة التحدي وإمكانية تسببه في حرائق؛ حيث قالت فرقة إطفاء لندن في تغريدة على حسابها في "تويتر": "نذكّر بضرورة استعمال المنتجات الكهربائية فقط للاستخدامات المخصصة لها، وتجنب طهي اللحم في محمصة الخبز".