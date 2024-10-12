قد تحل لغزاً عمره 100 عام.. ذوبان الجليد يكشف "بقايا قدم داخل حذاء" فوق جبل إيفرست

وفي حين عُثر على جثة "مالوري"؛ عام 1999، لم تُكتَشف جثة "إيرفين"؛ ولا الكاميرا التي كانت معهما، علماً أنها قد تؤكّد أو تنفي ما إذا كانا قد وصلا إلى القمة.