بعد مقاطعة الكثير لدعوة "بايدن".. اختصار حفل الإفطار السنوي في البيت الأبيض

أدى رفض العديد من الشخصيات المسلمة البارزة في الولايات المتحدة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور إفطار يوم الثلاثاء في البيت الأبيض إلى اختصار حفل الإفطار وتقليل حجم المراسم التقليدية المعتادة في هذه الاحتفالية السنوية.
ووفقًا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، سيجتمع الرئيس الأمريكي بمجموعة صغيرة من المسلمين، بعد أن أعلن العديد من الشخصيات المسلمة البارزة في أمريكا مقاطعتهم لحفل إفطار البيت الأبيض؛ احتجاجًا على موقف "بايدن" فيما يتعلق بالأحداث الجارية في فلسطين.
ويعود تاريخ أول حفل إفطار في البيت الأبيض إلى عهد الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون، الذي يُعتبر أحد "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1805.
ومع ذلك، لم يُقم الحفل بشكل منتظم سنويًا حتى عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، فيما لم يقم الرئيس السابق دونالد ترامب بتنظيم حفل إفطار في العام الأول من ولايته.