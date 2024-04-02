بعد مقاطعة الكثير لدعوة "بايدن".. اختصار حفل الإفطار السنوي في البيت الأبيض

ووفقًا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، سيجتمع الرئيس الأمريكي بمجموعة صغيرة من المسلمين، بعد أن أعلن العديد من الشخصيات المسلمة البارزة في أمريكا مقاطعتهم لحفل إفطار البيت الأبيض؛ احتجاجًا على موقف "بايدن" فيما يتعلق بالأحداث الجارية في فلسطين.