"لا تيأسوا أبدًا".. هذا اللاعب شُفِيَ من السرطان ليقود بلاده للفوز بكأس إفريقيا

وعقب انتهاء المباراة والتتويج بأكبر لقب له حتى الآن في مسيرته؛ انهمرت دموع هالر خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيها: "لقد حلمنا بهذه اللحظة مرات عديدة وكنا نأمل أن نصل إلى هذه المحطة.. كانت مباراة صعبة للغاية، لكن مشاهد الفرح والابتهاج في البلاد تستحق ذلك الجهد والتعب".