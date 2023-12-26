هل تنخفض أسعار تذاكر الطيران في 2024؟! خبراء يوضحون
ستستمر أسعار تذاكر الطيران الدولية في الارتفاع خلال عام 2024 ولعدة سنوات مقبلة، وذلك وفقاً للمحللين والمديرين التنفيذيين في صناعة الطيران.
وأشار الخبراء إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في هذا الارتفاع، بما في ذلك التكاليف التشغيلية المرتفعة لشركات الطيران، وارتفاع تكلفة استخدام وقود الطيران المستدام والتضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية واختناقات سلسلة التوريد.
وتشير صناعة الطيران إلى أن ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل وما يليه لعدة سنوات سيكون سببه أيضاً زيادة الطلب على السفر مقارنة بسعة المقاعد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخر تسليم الطائرات الجديدة في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلات في سلسلة التوريد التي تعانيها شركتا صناعة الطائرات بوينغ وإيرباص، وأدى نقص العمالة أيضًا إلى انخفاض وتيرة الإنتاج منذ انتشار جائحة كورونا مطلع عام 2020.
ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى نحو 4.7 مليار شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليار مسافر المسجل في عام 2019.
ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي، يتوقع الخبراء أن هذه الزيادة في الطلب على السفر ستدفع إلى استمرار ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الدولية في 2024 وفترة ما بعدها، خاصة على درجتَي رجال الأعمال والأولى .
وتشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إلى أن بعض أسعار تذاكر الطيران الاتجاه الواحد "العودة" للدرجة الاقتصادية ارتفعت من 216 دولاراً عام 2020 إلى 284 دولاراً عام 2022، واستمرت في الارتفاع حتى نهاية عام 2023 حيث بلغت 288 دولاراً.
وبالنسبة لتذاكر "اتجاه الذهاب" على الدرجة نفسها من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية، بلغت تكلفتها 544 دولارًا أمريكيًا عام 2023، بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بتكلفة 536 دولارًا أمريكيًا عام 2022 .