هل تنخفض أسعار تذاكر الطيران في 2024؟! خبراء يوضحون

وتشير صناعة الطيران إلى أن ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل وما يليه لعدة سنوات سيكون سببه أيضاً زيادة الطلب على السفر مقارنة بسعة المقاعد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخر تسليم الطائرات الجديدة في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلات في سلسلة التوريد التي تعانيها شركتا صناعة الطائرات بوينغ وإيرباص، وأدى نقص العمالة أيضًا إلى انخفاض وتيرة الإنتاج منذ انتشار جائحة كورونا مطلع عام 2020.