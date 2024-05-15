مؤسس مشارك بشركة "شات جي بي تي" وكبير العلماء يعلنان الرحيل عنها

وقبل وقت قصير من حدوث ذلك، نشر "سوتسكيفير" منشورًا يأسف فيه بشدة لمشاركته في تصرفات مجلس الإدارة ضد "ألتمان"، وقال: إنه سيبذل كل ما في وسعه "لإعادة توحيد الشركة".