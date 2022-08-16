بـ 3 رؤوس نووية.. الجيش الأمريكي يختبر أقوى صواريخ "الردع"

وفي التفاصيل، يجدد اختبار الصاروخ، الذي يعد من أسلحة الدمار الشامل، في هذا التوقيت أجواء الحرب الباردة؛ حيث كانت بداية تصنيعه في خمسينيات القرن الماضي ضمن صراع موسكو وواشنطن على النفوذ العالمي، ليعود اللجوء للصاروخ ذاته في إطار الصراع نفسه بين الجانبين، وبمفردات جديدة، على خلفية حرب أوكرانيا.