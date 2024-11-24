"عصر الذكاء الاصطناعي بدأ وسيغير كل شيء".. رئيس إنفيديا: حتى مع إدارة ترامب سيستمر التعاون العالمي في مجال التقنية

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ يوم السبت، إن التعاون العالمي في مجال التقنية سيستمر حتى لو فرضت الإدارة الأمريكية القادمة ضوابط تصديرٍ أكثرَ صرامة على منتجات الحوسبة المتقدمة؛ مؤكدًا أن "عصر الذكاء الاصطناعي قد بدأ"، وأن هذه الثورة التكنولوجية ستكون لها تأثيرات كبيرة على جميع الصناعات والمجالات العلمية، حسب وكالة "رويترز".