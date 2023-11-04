لقطة مخيفة.. هذه الطفلة كادت تدفع حياتها ثمنًا لجهل والدها

في حادثة تدقّ جرس تحذير للآباء عند زيارة حدائق الحيوان بصحبة أطفالهم؛ كشف فيديو قصير عن تعرُّض طفلة لخطر العضّ من أسد بحر؛ بسبب خطأ ارتكبه والدها.
وتحت عنوان "مواجهة مخيفة لطفلة مع أسد بحر"، قال موقع "ريف" للأخبار الطريفة: نشر حساب "monsteraquaticfish" على موقع "إنستغرام" الفيديو المخيف يوم الخميس الماضي، للتحذير من تعريض الأطفال لخطر الحيوانات البرية.
ويُظهر الفيديو طفلةً صغيرة تحاول الجلوس على ظهر أسد بحر أكبر منها بكثير، بينما يبدو أن والدها يقوم بالتقاط صورة لها، لكن أسد البحر يصاب بغضب شديد ويستدير على الفور تجاه الطفلة محاولًا عضّها، وقد أنقذتها عناية الله، حين وقعت بعيدًا عن متناول فكّي أسد البحر، بينما أسرع والدها لإنقاذها وإبعادها عن الحيوان المفترس.
ولم يُشِرِ الفيديو إلى هوية الأسرة، ولا إلى المكان الذي تم التقاط الفيديو فيه.
وعند نشره أثار الفيديو غضبَ كل من شاهده، حتى إن أحد المعلّقين وصف والدَي الطفلة بـ"الأغبياء".
وقال الموقع تعليقًا على المشهد: لا يجب أن يتعرّض الأطفال لخطر قاتل بسبب جهل الآباء، فيجب معاملة الحيوانات البرية كحيوانات برية، حتى في حديقة الحيوان، هذه المخلوقات تقاتل العالم أجمع، فلا تعتقد للحظة أنها لن تؤذي طفلًا.
ويضيف الموقع: لا تختلف أسود البحر عن بعضها؛ فهي حيوانات برية حتى لو بدت لطيفة ومحبوبة، يمكن لأسد البحر أن ينمو ليصبح ضخمًا ويأكل طنًّا من الأسماك، إنها حيوانات مفترسة سريعة الحركة، تستخدم عضتها القوية لإطعام نفسها.