لقطة مخيفة.. هذه الطفلة كادت تدفع حياتها ثمنًا لجهل والدها

ويُظهر الفيديو طفلةً صغيرة تحاول الجلوس على ظهر أسد بحر أكبر منها بكثير، بينما يبدو أن والدها يقوم بالتقاط صورة لها، لكن أسد البحر يصاب بغضب شديد ويستدير على الفور تجاه الطفلة محاولًا عضّها، وقد أنقذتها عناية الله، حين وقعت بعيدًا عن متناول فكّي أسد البحر، بينما أسرع والدها لإنقاذها وإبعادها عن الحيوان المفترس.