بعد اعتراف اللص بسرقته.. كم تبلغ قيمة هذا المرحاض من الذهب الخالص؟

ويقضي "شين" بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا لعدد من السرقات، بما في ذلك سرقة جرارات وجوائز بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني من المتحف الوطني لسباق الخيل في نيوماركت.