إذاعتان في الأردن تتوقفان عن البث حدادًا على وفاة طبيب شهير

أوقفت الشبكة العربية للإعلام بثها البرامجي عبر محطاتها بالأردن، مؤقتًا؛ حدادًا على وفاة واحد من أشهر أطباء الأردن، وهو والد مالكي محطتين مسموعتين كانتا على رأس البرامج الموقوفة.