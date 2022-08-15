إذاعتان في الأردن تتوقفان عن البث حدادًا على وفاة طبيب شهير

أوقفت الشبكة العربية للإعلام بثها البرامجي عبر محطاتها بالأردن، مؤقتًا؛ حدادًا على وفاة واحد من أشهر أطباء الأردن، وهو والد مالكي محطتين مسموعتين كانتا على رأس البرامج الموقوفة.
وذكرت الشبكة العربية للإعلام أنها أوقفت بثها "عبر محطاتها في الأردن، وعلى رأسها إذاعتا (مزاج إف إم) وراديو (دهب)، مؤقتًا حدادًا على وفاة الدكتور الراحل محمد أبو لغد، والد طارق أبو لغد وحازم أبو لغد مالكي الإذاعتين".
وكان "أبو لغد" الذي يعتبر من أشهر أطباء الأردن في تخصص التوليد والأمراض النسائية والعقم وأطفال الأنابيب، قد توفي يوم الأحد.
جدير بالذكر أن "أبو الغد" حصل على شهادة "الزمالة من الكلية الملكية البريطانية بلندن والزمالة من كلية الجراحين الملكية بأدنبره.
وعرف عن الفقيد "أبو لغد" حسن المعشر والخلق الرفيع، وكان قد خطّ القرآن الكريم بخط يده.