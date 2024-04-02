"أنا أعلّق حملتي الانتخابية".. لماذا فاجأ ترامب مؤيديه بـ"كذبة أبريل"؟

أحدث الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر المقبل، دونالد ترامب؛ مفاجأة، الإثنين، بإرسال رسالة إلى مؤيديه، جاء فيها "أنا أعلّق حملتي"، تبيّن لاحقاً أنها كذبة أبريل، وتهدف في الواقع إلى جمع أموالٍ جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، حسب وكالة "فرانس برس".