الشرطة الهندية تفرق آلاف المحتجين على اغتصاب وقتل الطبيبة

وأثار اغتصاب وقتل الطبيبة، البالغة من العمر 31 عامًا، في 9 أغسطس الجاري، في أثناء عملها بمستشفى وكلية طب "آر. جي. كار"، بمدينة "كلكتا"، عاصمة ولاية البنغال الغربية، احتجاجات بجميع أنحاء البلاد، وسلط الضوء على القضية المزمنة المتمثلة في العنف ضد المرأة، وفق "آر تي".