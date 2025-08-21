دراسة تحذر من "انهيار مفاجئ" لجليد القطب الجنوبي.. والعواقب كارثية

تربط الدراسة تحولات أنتاركتيكا بارتفاع منسوب البحار على طول سواحل أستراليا، ومحيط جنوبي أكثر دفئًا وخاليًا من الأكسجين، مما يُقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاحترار الإقليمي. تواجه الحياة البرية ضغوطًا متزايدة، مع مخاطر على طيور البطريق الإمبراطور، والكريل، وأنواع أخرى من البطاريق والفقمات، وعلى إمدادات المغذيات في حال ضعف الدورة الانقلابية.