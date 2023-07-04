العثور على "كوكايين" في البيت الأبيض.. وإغلاق المجمع الرئاسي احترازيًا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الإطفاء في واشنطن حددت أن مسحوقًا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من الأحد، هو مادة الكوكايين، وأدى إلى إغلاق جزءٍ من المجمع الرئاسي مؤقتًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.