"إكس" يعلق حساب خامنئي الجديد بعد 24 ساعة من إطلاقه

علّقت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حساب المرشد الإيراني علي خامنئي الجديد باللغة العبرية؛ وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على افتتاحه.
وأعلنت المنصة صباح اليوم الاثنين، أن الحساب قد أوقف بسبب "انتهاك قوانين إكس"؛ لكنها لم تكشف عن تفاصيل الانتهاك الذي أدى إلى التعليق.
من جانبه، رفض إيلون ماسك (مالك المنصة منذ 2022) التعليق على الموضوع.
وكان خامنئي قد افتتح الحساب الجديد @Khamenei_Heb يوم الأحد، مرفقًا صورته الشخصية، واستهل أول منشور بعبارة "بسم الله الرحمن الرحيم" باللغة العبرية.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق أو إزالة حسابات تابعة لخامنئي من منصات التواصل الاجتماعي؛ ففي فبراير الماضي، حذفت شركة "ميتا" حساباته على فيسبوك وإنستغرام بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.