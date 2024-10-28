"إكس" يعلق حساب خامنئي الجديد بعد 24 ساعة من إطلاقه

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق أو إزالة حسابات تابعة لخامنئي من منصات التواصل الاجتماعي؛ ففي فبراير الماضي، حذفت شركة "ميتا" حساباته على فيسبوك وإنستغرام بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.