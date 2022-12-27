جوجل في 2022: الصحة في مقدمة عمليات البحث.. والاهتمام بـ"كوفيد" يتراجع

وتركزت عمليات البحث بدلًا من ذلك، على التعافي الجسدي والعقلي، وكيفية التعامل مع مشكلات مثل القلق والاكتئاب، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري.