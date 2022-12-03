يشجّع على الكسل ويضرّ بالبيئة.. "البيض المقلي" يثير غضب الإسبان

وعلّقت بلانكا روبيال من جمعية "أصدقاء الأرض" البيئية في مقابلة مع تلفزيون "آر تي في إي" الإسباني، على المنتج الجديد قائلة: "سيزيد هذا الأمر من المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، علمًا بأن المواطن في إسبانيا يرمي سنويًّا 34 كيلوغرامًا من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".