"قبضة وصراخ حتى الموت".. شاهد ما حدث بين أناكوندا وتمساح في غابات الأمازون

وفي الفيديو، يظهر الثعبان الضخم وهو يلتفّ حول التمساح بإحكام، حتى راح التمساح يتأوه بلا حول ولا قوة من الألم، وفجأة يضرب التمساح ذيله في محاولة أخيرة للتخلص من قبضة الأناكوندا القاسية، لكن محاولاته للنجاة تذهب سدى.