"قبضة وصراخ حتى الموت".. شاهد ما حدث بين أناكوندا وتمساح في غابات الأمازون

كشف فيديو مروع عن اللحظة التي التفّت فيها حية أناكوندا عملاقة حول تمساح كيمان، وقامت بسحق التمساح الذي تعالت منه صرخات النجدة والألم، حتى استسلم أخيرًا لهذه القبضة المميتة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل"، تم التقاط "معركة الموت"، على حافة المياه في منطقة نائية بغابات الأمازون المطيرة في البرازيل.
وفي الفيديو، يظهر الثعبان الضخم وهو يلتفّ حول التمساح بإحكام، حتى راح التمساح يتأوه بلا حول ولا قوة من الألم، وفجأة يضرب التمساح ذيله في محاولة أخيرة للتخلص من قبضة الأناكوندا القاسية، لكن محاولاته للنجاة تذهب سدى.
ويقترب المصور بشكل خطير من الاشتباك المرعب، حيث نشاهد الثعبان يحدّق بتهديد وهو يقضي على ضحيته، كما يمكن أيضًا رؤية عين التمساح ومخالبه بارزة وهو يواجه موتًا شبه مؤكد.
وقال أحد السكان المحليين: "الطبيعة غامضة، في يوم ما تكون حيوانًا مفترسًا، وفي اليوم التالي تصبح فريسة".
وحسب الصحيفة، يرى البعض أن صوت أنين التمساح "إشارة لطلب المساعدة من والديه".
وأشار شخص آخر إلى أنه من الممكن سماع كسر عظام التمساح في نهاية اللقطات.
جدير بالذكر أن الأناكوندا تشمل مجموعة متنوعة من الثعابين، وهي الأكبر في العالم، ويمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 9 أمتار، أما تمساح الكيمان فيصل طول البالغين منه إلى نحو 4 أمتار.