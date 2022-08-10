السلطات الامريكية تحذّر.. دواء شهير لمرض السكري يُحتمل احتواؤه على مادة مسرطنة

قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة ان دواء جانوفيا (Januvia) الذي تنتجه شركة ميرك وشركاؤها الأمريكية (Merck & Co.’s)، وهو دواء مشهور عالمياً لمرض السكري، يحتمل أن يكون ملوّثاً بمادة مسرطنة، وفقاً لتقارير أمريكية.
وأشارت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية عن وجود شوائب تُسمى "نيتروسامين" في بعض عيّنات الدواء، والتي تحمل الاسم الكيميائي "سيتاجليبتين".
وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستسمح -بشكل مؤقت- بتوزيع الأدوية في حدود ضيقة ومعايير محدّدة تفي بشروط السلامة المشدّدة من أجل تجنب النقص.
وأكّدت الشركة من جانبها أنها تعمل مع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم ونفّذت فحوصات إضافية للجودة للتأكد من أن الأدوية تتوافق مع الحدود المؤقتة لإدارة الغذاء والدواء، مشيرة في الوقت ذاته إلى سلامة وفعالية وجودة الأدوية.
ويعد هذا العلاج ثالث أكثر الأدوية مبيعاً لشركة ميرك، حيث بلغت مبيعاته 3.3 مليار دولار العام الماضي.