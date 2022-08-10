السلطات الامريكية تحذّر.. دواء شهير لمرض السكري يُحتمل احتواؤه على مادة مسرطنة

وأكّدت الشركة من جانبها أنها تعمل مع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم ونفّذت فحوصات إضافية للجودة للتأكد من أن الأدوية تتوافق مع الحدود المؤقتة لإدارة الغذاء والدواء، مشيرة في الوقت ذاته إلى سلامة وفعالية وجودة الأدوية.