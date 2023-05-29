مقتل وإصابة فرنسيين في سقوط طائرتَيْن بتونس

أدّى سقوط طائرة خفيفة في تونس تحديداً بمنطقة شطّ الجريد من ولاية توزر، إلى مقتل شخصَيْن من أصول فرنسية، فيما أسفر حادثٌ ثانٍ يبعد نحو 3 كيلومترات عن الحادث الأوّل، عن إصابة شخصَيْن من أصول فرنسية أيضاً، وفق ما أكّده الناطق باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة.