مقتل وإصابة فرنسيين في سقوط طائرتَيْن بتونس

أدّى سقوط طائرة خفيفة في تونس تحديداً بمنطقة شطّ الجريد من ولاية توزر، إلى مقتل شخصَيْن من أصول فرنسية، فيما أسفر حادثٌ ثانٍ يبعد نحو 3 كيلومترات عن الحادث الأوّل، عن إصابة شخصَيْن من أصول فرنسية أيضاً، وفق ما أكّده الناطق باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة.
وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بتوزر من قِبل فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتوزر، رفقة سيارة إسعاف، وسيارة قيادة التدخل، ولا تزال أسباب الحادثيْن مجهولة.
يُشار إلى أنّ وحدة تابعة لجيش الطيران كانت قد عثرت على حطام الطائرتَيْن الخفيفتَيْن وأمدّت الحماية المدنية بالإحداثيات المتعلّقة بتحديد موقع السقوط.
ووفق التفاصيل التي تمّ الكشف عنها، فإن الطائرة الأولى تحطمت وعلى متنها فرنسيان يبلغان من العمر 60 سنة و62 سنة تعرَّضا لإصاباتٍ خفيفة، في حين تمّ العثور على طائرة خفيفة ثانية محترقة كلياً وبها جثتان متفحمتان لاثنين من أصول فرنسية كذلك.