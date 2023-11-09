دعاية إسرائيلية هدفها التشكيك في عدد قتلى غزة وانتشر بعدة لغات.. "فرانس برس": فيديو "فلسطينيين يمثلون أنهم قُتِلوا" لم يحدث في فلسطين

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يدّعي ناشروها أنها لفلسطينيين يمثّلون مشاهد القتل والموت، على غرار مقطع يصور رجلًا بكفن أبيض يفتح عينيه وينظر إلى من حوله، وهو ضمن أساليب الدعاية "الإسرائيلية"؛ بهدف التشكيك في عدد القتلى في غزة.