بعد السجن و"السخرية".. صاحب أغرب موقف بالمحاكم الأمريكية يروي القصة الكاملة لقضية رخصة القيادة

وحسب "هاريس"، فإن هناك وكالة متخصصة تتعاون مع المحكمة وتساعد العملاء بشأن تعديل الحضانة ووقت الأبوة والأمومة وأوامر إعالة الطفل، وكان يُفترض بهذه الوكالة أن تبلغ سلطات ولاية ميشيغان، بأنه تمّ رفع إيقاف رخصة القيادة، وتقوم سلطات الولاية بإبلاغ المحاكم، ومن بينها محكمة مقاطعة واشتيناو، التي تم التقاط الفيديو داخلها، لكن هذا الإجراء لم يتم، فلم ترسل محكمة مقاطعة ساجيناو أوراق الحكم إلى الوكالة، ولم يتم تبليغ أحد برفع الإيقاف.