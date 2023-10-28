بأمر المحكمة.. تعويض سعودي بأكثر من 5 آلاف دولار بعد فقدان أمتعته في فندق بتكساس

فاز طالب سعودي في قضية قضائية ضد فندق في ولاية تكساس، بعد أن سلمت أمتعته لشخص آخر خلال حضوره لمباريات في دوري كرة القدم الأمريكية.
وفقًا لملف القضية: قضى الطالب السعودي ثلاثة أيام في فندق " كييربي" " فئة 4 نجوم" في شهر يوليو الماضي، في اليوم الأخير، بعد انتهاء إجراءات مغادرته للفندق، ترك أمتعته التي تحتوي على: جهاز حاسوب "لاب توب آبل"، وهاتف آيفون 14، إلى جانب بعض ملابسه، في مخزن الأمتعة بالفندق، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بمدينة "هيوستن" في تكساس.
وبعد عودته اكتشف لاحقًا أن أمتعته قد فقدت وتم تسليمها لشخص آخر دون التحقّق من هويته أو بياناته، وتم الكشف عن ذلك من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة الأمتعة.
ورفض الفندق مطالبات الطالب السعودي بتعويضه عن فقدان أمتعته، وتم رفع دعوى قضائية ضد الفندق في محكمة مقاطعة "فورت بيند" بمدينة هيوستن؛ حيث قدم المدعي أدلة تثبت وجود هاتف آيفون حديث وجهاز لاب توب وملابس، وقدرت قيمتها بنحو 3 آلاف دولار.
وطلب القاضي من الفندق تقديم فيديو من كاميرات المراقبة يصور الواقعة، واتّضح من خلال لقطات المراقبة أن الفندق متورط بالإهمال؛ حيث سمح لشخص غير معروف بدخول غرفة الأمتعة دون التأكد من هويته وبياناته، بعد زعمه فقدان تذكرة الأمتعة، وقام بأخذ حقيبتين، إحداهما للطالب السعودي.
وأصدرت المحكمة في جلسة، أمس الجمعة، أمرًا بتعويض المدّعي بمبلغ خمسة آلاف دولار، مع إلزام الفندق بإعادة "470" دولارًا إلى حسابه، وهو مبلغ تكلفة الإقامة للأيام الثلاثة التي قضاها في الفندق.