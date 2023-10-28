بأمر المحكمة.. تعويض سعودي بأكثر من 5 آلاف دولار بعد فقدان أمتعته في فندق بتكساس

وفقًا لملف القضية: قضى الطالب السعودي ثلاثة أيام في فندق " كييربي" " فئة 4 نجوم" في شهر يوليو الماضي، في اليوم الأخير، بعد انتهاء إجراءات مغادرته للفندق، ترك أمتعته التي تحتوي على: جهاز حاسوب "لاب توب آبل"، وهاتف آيفون 14، إلى جانب بعض ملابسه، في مخزن الأمتعة بالفندق، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بمدينة "هيوستن" في تكساس.