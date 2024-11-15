ناقوس خطر يدق.. خبراء يحذّرون من منتجات تنظيف تسبّب أضراراً صحية

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أظهرت الدراسات أن عديداً من منتجات تنظيف الحمام تحتوي على مواد كيميائية سامّة، مثل الفورمالديهايد والفثالات والمركبات العضوية المتطايرة، التي تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تلوّث الهواء الداخلي. وهذه المواد الكيميائية قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، من بينها اضطرابات الجهاز التنفسي والصداع، وقد تتسبّب في الإصابة بالسرطان في الحالات الشديدة.