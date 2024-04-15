بالفيديو.. كشف أسباب وفاة طلاب بسلطنة عمان.. "الجهوري": تصرف "أب" جازف بـ 11 طالباً

وأعلنت سلطنة عمان اليوم (الاثنين) أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم أمس -بينهم تسعة من طلاب المدارس- بسبب الأمطار الغزيرة والأودية الجارفة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من محافظات السلطنة منذ يوم أمس (الأحد) ويستمر حتى يوم (الأربعاء) المقبل، حسب بيان للجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة.