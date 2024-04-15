بالفيديو.. كشف أسباب وفاة طلاب بسلطنة عمان.. "الجهوري": تصرف "أب" جازف بـ 11 طالباً

كشف مدير عام المدير العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الدكتور علي بن حميد الجهوري ملابسات وفيات طلاب المدارس؛ نتيجة الأمطار الغزيرة والأودية الجارفة المصاحبة للحالة الجوية الاستثنائية التي تتعرض لها السلطنة خلال هذه الأيام.
وأشار في حديث للتلفزيون العماني إلى أن الأودية أحاطت ببعض المدارس في محافظات شمال الشرقية، لكن المدرسة التي حصلت فيها المأساة لم تصل إليها الأودية بشكل مباشر.
واستدرك: لكن ما حدث هو تصرف شخصي من قبل ولي الأمر الذي ذهب إلى المدرسة وأخذ أبناءه دون علم مدير المدرسة، وقد حاول أحد المعلمين ثنيه وتوجيهه ونصحه بخطورة الوضع على الطلاب لاسيما وأن جميع زملائهم الآخرين موجودون بالمدرسة.
وأبان أنهم كمعلمين وإدارة مدرسة أمناء على هؤلاء الطلبة، وبالتالي حسب البروتوكول فإنه عند هطول الأمطار يظل الطلاب في المدرسة؛ لكونها البيئة الآمنة لهم، حيث إن المدارس تُستخدم كمراكز إيواء وقت الفيضانات والأمطار والأعاصير، لكن -والحديث للجهوري- أخذ ولي الأمر الطلاب دون إذن ورغبة من قبل المدرسة وتصرف بشكل شخصي وجازف بأرواح أكثر من 11 طالباً.
وأعلنت سلطنة عمان اليوم (الاثنين) أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم أمس -بينهم تسعة من طلاب المدارس- بسبب الأمطار الغزيرة والأودية الجارفة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من محافظات السلطنة منذ يوم أمس (الأحد) ويستمر حتى يوم (الأربعاء) المقبل، حسب بيان للجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة.
ووصفت وزارة التربية والتعليم الحادث بالأليم، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الحادث جاء نتيجة إصرار ولي الأمر على إخراج الطلاب عبر المركبة رغم تحذيرات إدارة المدرسة له من عدم إخراجهم في ذلك الوقت بسبب جريان السيول في تلك المنطقة.