بالفيديو.. إصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس في القدس مع بدء الاحتفال بالفصح اليهودي

وحسب موقع قناة "الحرة"، فر المشتبه بهما في الهجوم من مكان الحادث سيرًا على الأقدام، بعد أن صدما بسيارتهما شخصين؛ مما أدى إلى إصابتهما بجروح؛ وفقًا لمسعفين.