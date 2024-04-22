بالفيديو.. إصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس في القدس مع بدء الاحتفال بالفصح اليهودي
أصيب 3 أشخاص بجروح، الاثنين، في عملية دهس بالقدس، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "عمل إرهابي"؛ حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وحسب موقع قناة "الحرة"، فر المشتبه بهما في الهجوم من مكان الحادث سيرًا على الأقدام، بعد أن صدما بسيارتهما شخصين؛ مما أدى إلى إصابتهما بجروح؛ وفقًا لمسعفين.
وفي وقت لاحق، ذكر مراسل قناة "الحرة" أن 3 إسرائيليين تعرضوا لإصابات "جراء عملية دهس وإطلاق نار فاشلة في القدس".
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها عثرت على "رشاش محلي الصنع من طراز (كارلو) في طريق هروب المشتبه بهما في هذا الهجوم".
وبثت قناة "الحدث" لقطات لعملية الدهس، التقطتها كاميرا مراقبة في المكان.
وتم إرسال عدد كبير من الضباط إلى مكان الحادث لتحديد مكان المهاجمين، حسب الشرطة الإسرائيلية، التي تطارد المشتبه بهما بدعم جوي من طائرة مروحية.
وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، قد قالت في وقت سابق إنها تعالج شخصين صدمتهما سيارة بالقرب من حي "روميما" بالقدس الغربية.
يأتي ذلك في وقت تبدأ فيه "إسرائيل"، الاثنين، الاحتفال بالفصح اليهودي.