دون فوائد.. "آبل" تُدشّن خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في أمريكا

وأضافت أنه يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على قروض تصل إلى ألف دولار، يمكن استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت، وعبر التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، مع قبول التجار خدمة "آبل باي"، مشيرة إلى أن أكثر من 85% من تجار التجزئة في أمريكا قبلوا الخدمة.