دون فوائد.. "آبل" تُدشّن خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في أمريكا

دشنت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، في أمريكا، بما سيسمح للمستهلكين بدفع ثمن المشتريات على فترات زمنية.
وأوضحت الشركة أن خدمة "آبل باي ليتر" ستسمح للمستخدمين بتقسيم ثمن المشتريات إلى أربعة مدفوعات على ستة أسابيع، من دون فوائد أو رسوم.
وأضافت أنه يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على قروض تصل إلى ألف دولار، يمكن استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت، وعبر التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، مع قبول التجار خدمة "آبل باي"، مشيرة إلى أن أكثر من 85% من تجار التجزئة في أمريكا قبلوا الخدمة.
كما أوضحت الشركة أنه يمكن الحصول على خدمة "آبل باي" عبر برنامج ماستر كارد للأقساط، مضيفة أن بنك جولدمان ساكس هو الذي سيصدر البطاقات، وستبدأ الشركة في دعوة بعض المستخدمين للدخول على نسخة من خدمة "آبل باي ليتر" قبل إصدارها؛ حيث تعتزم تقديمها لجميع المستخدمين المؤهلين في الأشهر المقبلة.