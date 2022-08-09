حول العالم في صورة: "افرحي" يا أم الشهيد!

في هذه الصورة التي التقطتها عدسة الكاميرا تبتسم تلك الأم الفلسطينية، ليس أثناء حضورها أحد الأفراح، أو بسبب تلقيها أخبارًا سارة، بل تبتسم حاملة نعش فلذة كبدها وهي تودِّعه إلى مثواه الأخير، بعد أن اغتالته أيادي الشرطة الإسرائيلية.
فقد تلقت هذه الأم الصابرة المحتسبة نبأ استشهاد نجلها بفرحة عارمة قائلة: "هناك 100 إبراهيم غيره".
وكانت القوات الإسرائيلية قد اغتالت "النابلسي في البلدة القديمة في نابلس، وذلك بعد محاصرته داخل شقة سكنية، وقصفها بقذائف صاروخية؛ أدت إلى استشهاد اثنَين آخرَين، وإصابة نحو 40 من المدنيين".
كما منعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، بحسب ما ذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل.