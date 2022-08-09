حول العالم في صورة: "افرحي" يا أم الشهيد!

في هذه الصورة التي التقطتها عدسة الكاميرا تبتسم تلك الأم الفلسطينية، ليس أثناء حضورها أحد الأفراح، أو بسبب تلقيها أخبارًا سارة، بل تبتسم حاملة نعش فلذة كبدها وهي تودِّعه إلى مثواه الأخير، بعد أن اغتالته أيادي الشرطة الإسرائيلية.