شاهد: سارت 5 ساعات تسحب طفليها دون كلل.. أم فلسطينية تثير تفاعل المتابعين

وفي المقطع القصير الذي نشره الصحفي الفلسطيني، معتز العزايزة، لتوثيق عمليات نزوح الفلسطينيين من منازلهم ومساكنهم، نشاهد سيدة تجر طفليها اللذين جلسا على مقعدي أطفال مخصصين للسيارات، فيما تحمل في الوقت نفسه أغراضهم وأمتعتهم، في محاولتها للفرار من القصف الإسرائيلي الغاشم الذي طال كل شيء.