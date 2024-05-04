بسبب إنفلونزا الطيور.. كندا تشدّد قيودَ الاستيراد على الماشية الأمريكية

ومنذ عام 2022 أصابت إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة أكثرَ من 90 مليون دجاجة، وأكثر من 9000 طائر بري، و34 قطيعًا من الماشية المنتجة للألبان، بالإضافة إلى شخص واحد في ولاية تكساس كان يتعامل عن قرب مع ماشية مصابة، وشخص آخر كان يتعامل مع الدواجن.