حول العالم في صورة: لِمَ يلجأ المزارعون إلى حرق "رئة العالم"؟!

وتمثل غابات الأمازون "رئة الأرض"؛ إذ تنتج نحو 10% من الأكسجين في العالم، ونحو 16% من الأكسجين الناتج من النباتات البرية، إضافة إلى إنها مسؤولة عن 10% من التنوع البيولوجي، كما أنها تُعدُّ موطنًا لأكثر من 16 ألف نوع مختلف من الأشجار، و2.5 مليون نوع من الحشرات، فضلاً عن 4 آلاف نوع من الأسماك، و1300 من الطيور، و427 من الثدييات، و430 من البرمائيات، و380 نوعًا من الزواحف.