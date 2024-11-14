أثناء مسح جوي لـ"طريق الحج في درب زبيدة".. جامعتان بريطانية وعراقية تحددان الموقع الدقيق لمعركة "القادسية الأولى"

وتَضمن المسح الذي أُجرِيَ من قِبَل الجامعتين -وفقًا للتقرير- مقارنة صور الأقمار الصناعية الأمريكية التي تم رفع السرية عنها في سبعينيات القرن العشرين، بالصور الحديثة والنصوص التاريخية؛ للمساعدة في تحديد نقاط التوقف على طول طريق الحج.