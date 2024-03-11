اختفاء "السكبة" والعزائم والصدقات.. الظروف الاقتصادية تُغَير طقوس رمضان في سوريا

ولفت إلى أن "الكثير من السوريين كانوا يقدمون مساعدة للفقراء الذين يطرقون أبوابهم بعد مضيّ نحو نصف ساعة من الإفطار؛ لإطعامهم مما تبقى من طبخاتهم؛ ولكن حتى هذه الظاهرة أصبحت غير موجودة اليوم، أي أن فعل الخير خلال شهر رمضان أصبح أمرًا صعبًا".