لماذا طرق ثعبان سام باب امرأة أسترالية؟.. شاهد أغرب قصة واقعية في عالم الزواحف

ويقول تقرير على موقع "أوتسايدر" الأمريكي، للثعابين، وخاصة السامة منها، سمعة سيئة، لكونها قاتلة بلا معنى وذات دم بارد، ولكن حتى واحد من أخطر الثعابين في العالم، وهو الثعبان الشرقي ذو اللون البني، يمتلك أحاسيس ومشاعر، من الرضا إلى الخوف، ويمكنه حتى تكوين روابط وعلاقات مع الثعابين الأخرى.