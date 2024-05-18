بعد انتحار طفل بسبب التنمر.. الشرطة الأمريكية تفتح تحقيقًا جنائيًّا قد يشمل اتهام تلاميذ مدرسة متوسطة

وقالت الأسرة: إنها اشتكت إلى المدرسة بشأن التنمّر 20 مرة، إلا أن الدكتور "هارولد أولين" المشرف على مدارس جرينفيلد المجتمعية المتوسطة، أنكر ذلك وقال: إنه لم يتمّ تقديم أي تقرير عن التنمر من قبل الوالدين أو من قبل الطفل "سامي".