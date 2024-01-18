ماذا عرفت وماذا خبأت؟ وثائق: مختبر صيني عزل فيروس "كورونا" قبل أسبوعين من الإعلان عنه

ولم يتم نشر التسلسل الذي قدمته رين في ديسمبر 2019 مطلقًا، وتم حذفه من قاعدة البيانات في 16 يناير 2020، وبعد أن طلبت منها المعاهد الوطنية للصحة، وفقًا لبروتوكولاتها، مزيدًا من التفاصيل الفنية ولم تردّ.